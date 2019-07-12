Изабель Маран приоденет Мякинино

Несмотря на падающие доходы россиян, рынок премиальных и люксовых товаров хоть и незначительно, но растет. Такая ситуация не пугает некоторые международные модные дома — они готовы выводить свои бренды в Россию. Так, Isabel Marant, где средний чек составляет 60 тыс. руб., откроет свой первый магазин в Москве.

В «Крокус Сити Молле» в Мякинино в августе откроется первый в России магазин люксовой одежды Isabel Marant, сообщил “Ъ” вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов. Бутик расположится на первом этаже торгцентра на площади 160 кв. м: кроме одежды, обуви и аксессуаров бренда здесь также будет представлена более демократичная линейка Isabel Marant Etoile. По словам бизнесмена, в течение сезона дистрибутор протестирует формат и в случае успеха откроет еще две-три точки в Москве и ближайшем Подмосковье.

«Если магазин в "Крокусе" будет генерировать около 142 млн руб. в год, значит, с каждого бутика в Москве можно будет выручить примерно 92 млн руб. В течение первого сезона у нас появится понимание, стоит ли открывать новые площадки. Это могут быть как отдельные магазины, так и корнеры или формат shop-in-shop»,— комментирует господин Агаларов.

Модный дом французского модельера Изабель Маран работает с 1994 года, специализируется на премиальной и люксовой одежде. Управляет 37 магазинами, расположенными в США, ЕС, Китае и Гонконге. По данным Oskelly, средний чек у бренда Isabel Marant составляет 60 тыс. руб., у линии Isabel Marant Etoile — около 40 тыс. руб. В России некоторые модели марки представлены в ЦУМе, магазинах Aizel и Bosco.

Из-за невысокой популярности бренда в России основательница маркетплейса Oskelly Заира Келигова сомневается в успехе и дальнейшей экспансии магазинов Isabel Marant. В пресс-службе московского ЦУМа, где также представлена одежда торговой марки, уверены, что Isabel Marant больше соответствует формату универмага и для успеха этого бренда на рынке важен не факт наличия бутика, а адекватный уровень цен. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева рассказывает, что стратегия Crocus Group всегда нацелена на открытие магазинов только на территории своих проектов, поэтому вряд ли стоит ожидать от них активной экспансии бренда. Эксперт уверена, что запуск Isabel Marant, скорее, обусловлен необходимостью усиления пула торговых марок в «Крокус Сити Молле».

В Crocus Group не стали разглашать инвестиции в запуск проекта. По мнению госпожи Хакбердиевой, стоимость аренды в данном случае рассчитывалась индивидуально, так как дистрибутор бренда и арендодатель — аффилированные структуры. По данным одного из консультантов на рынке торговой недвижимости, стоимость аренды на первом этаже «Крокус Сити Молла» варьируется от 80 тыс. до 120 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, годовая аренда помещения под магазин Isabel Marant при обычных условиях может достигать 19,2 млн руб.

Заира Келигова также отмечает, что премиальные бренды меньше подвержены тенденции к падению спроса из-за снижающихся доходов россиян, эта аудитория всегда остается стабильной. Действительно, на фоне стагнации всего fashion-рынка, который в 2018 году, по данным Fashion Consulting Group, оставался на уровне 2,36 трлн руб., в том же году продажи люксовых брендов в России, наоборот, выросли на 5%, до 248 млрд руб.

Никита Щуренков