К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте

Швейцарские ученые опубликовали результаты исследования, в ходе которого смоделировали изменение климата к 2050 году для 520 городов мира. По данным лаборатории The Crowther Lab цюрихского Института интегративной биологии, глобальное потепление приведет к тому, что климат в Лондоне приблизится к нынешнему климату австралийского Мельбурна, а норвежского Осло — к словацкой Братиславе. Северные итальянские города Милан и Турин по среднегодовой температуре станут как нынешний Даллас, а климат Парижа и Берлина — как сейчас в австралийской Канберре.

В результатах исследования есть прогнозы по климату и для четырех российских городов. Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.

Более подробный материал о климатических изменениях читайте на сайте “Ъ” в субботу, 13 июля.

Евгений Хвостик