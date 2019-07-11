Туск заочно поспорил с Путиным в Грузии

Председатель Европейского совета Дональд Туск, 31 октября завершающий свою деятельность в этом качестве, публично раскритиковал известное высказывание президента России Владимира Путина о том, что распад СССР стал «величайшей геополитической катастрофой XX века».

Выступая в грузинском черноморском городе Батуми на конференции, посвященной десятилетию программы ЕС «Восточное партнерство», Дональд Туск заявил: распад Советского Союза, по его убеждению, не только не был катастрофой, но «оказался благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для россиян».

Председатель Европейского совета также процитировал на грузинском языке высказывание классика грузинской литературы Важи Пшавелы, что любой патриот «в то же время должен быть космополитом, а любой разумный космополит — патриотом».

Георгий Двали, Тбилиси