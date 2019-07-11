Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора телеканала. Ранее отставки Николоза Гварамии потребовала одна из акционеров. Накануне в Грузии вновь разгорелся скандал из-за очередного нецензурного высказывания в адрес России. Глава «Рустави-2» Николоз Гварамия довольно резко отреагировал на слова Владимира Путина, который выступил против введения санкций в отношении Тбилиси. В свою очередь в Москве на этот раз не стали раздувать из этого скандал. Журналист Виктор Лошак — о некоторых итогах двух кризисных недель.

«Я бы не стал этого делать»,— сказал о возможных санкциях к Грузии Владимир Путин, и желание перевоспитать южного соседа как-то сразу исчезло. И вот уже из недр непримиримого еще пару дней назад МИДа доходит информация, что и авиарейсы мы отменили не так уж надолго, и идея ответного безвизового режима для грузин не так уж и похоронена. Как говорят в Одессе: «Умер-шмумер, лишь бы был здоров».

Дума, которая только что выкатывала самые тяжелые политические орудия — отменить переводы, вино и «Боржоми» — пытаясь сохранить лицо, заявляет, будто будет настаивать на предложенных мерах. Из здания на Охотном ряду президенту дают в очередной раз понять, что да, есть люди — и мы их знаем — которые любят его больше, чем он сам себя. И как бы Путин не был отходчив, ни спикер, ни депутаты телевизионного хулигана не простят.

Странно в находящейся под санкциями стране так санкциями разбрасываться. Ведь, если верить нашей риторике, Грузия в ответ должна была стать лишь сильнее, найти новые рынки сбыта, теснее сплотиться вокруг своего президента, а любые ее военные расходы стали бы оправданы.

Вообще, вся политическая история Путина — это история человека, который иногда и с пережимом, но умеет сам постоять за себя. Тем занятней было наблюдать однодневный забег наперегонки по защите президента от грузинского политического сморчка. В него ринулась бывшая оппозиционерка, а ныне роковая дама Ксения Собчак, заиграл мускулами Рамзан Кадыров, пообещал Грузии катастрофу санитарный врач всея Руси Онищенко.

Мне кажется, нашего президента прежде всего подкупило то, что возмущенные хамством «Рустави-2» тбилисцы без всякого организованного призыва вышли на протест против такой оскорбительной для человеческого достоинства журналистики. Но в целом все произошедшее в Тбилиси за последние две недели, конечно же, заставляет задуматься о линии поведения России в отношениях с таким нервным населением и специфическими политиками. Из сегодняшнего дня ясно, что весь «казус депутата Гаврилова» никакого отношения ни к России, ни к конкретному Гаврилову не имеет. Оппозиция использовала случай в парламенте как фитиль для обострения внутриполитической борьбы. А политики класса нового президента Саломе Зурабишвили не готовы этот фитиль потушить. После начала событий я слушал ее интервью Euronews и так до конца и не понял, зачем она подыгрывает страстям толпы, которая ее же и готова снести? Поражает, как, оценивая происходящее, грузинские власти снисходительны к себе, как будто это не у них под окнами разъяренные люди кричит о смене режима и сметают полицию.

Вернет или не вернет Россия авиарейсы в Грузию, внутренняя ситуация в ней может еще больше обостриться. Через полгода-год, по моим представлениям, Саакашвили надоест быть в Киеве на вторых ролях. В своей политической судьбе он предал всех, кто ему помогал, начиная с Эдуарда Шеварднадзе, предаст и вернувшего его на Украину Зеленского. И уж тогда неформальный лидер грузинской оппозиции сосредоточится на родной стране. Пригодятся и «российские оккупанты», и «Рустави-2»,и любой, чей талант ограничен знанием русского мата.

А пока можем радоваться, что пить «Боржоми» не поздно, и бомбить Воронеж тоже передумали.