СМИ: в Албании в ДТП с машиной посольства РФ пострадали два человека

В Албании в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль, который является собственностью российского посольства, сообщает Albanian Daily News. Инцидент произошел на трассе между городами Рогожина и Кавая.

По данным издания, из-за плохих погодных условий дорога стала скользкой, водитель потерял контроль над транспортным средством. Машина съехала с дороги, два человека получили серьезные травмы. Один из пострадавших — сотрудник посольства РФ в Тиране, передает СМИ.