На что разменяют судоходные гидроузлы на Волге и Дону

Согласно протоколу заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации инфраструктуры 1 июля, комитет принял решение снизить в 2019 году финансирование строительства Багаевского гидроузла на Дону на 7,9 млрд руб. (с переносом ввода на 2023 год) и Нижегородского низконапорного гидроузла на 6,2 млрд руб. (с переносом на 2024 год). В последующий период средства предлагается восстановить в полном объеме. Минтранс до 30 августа обдумает перераспределение этих денег на строительство железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Кубани и на развитие региональных автодорог. О возможном сдвиге проектов и перенаправлении финансирования “Ъ” писал 8 июля.

Нижегородский низконапорный гидроузел стоимостью 43,5 млрд руб. должен решить проблему обмеления Волги на участке между Городцом и Нижним Новгородом, из-за чего судоходные и круизные компании терпят убытки. Его ввод должен увеличить пропускную способность внутренних водных путей на 36,6 млн тонн. Из-за боязни подтоплений со стороны населения и властей региона проект тормозился. В 2019 году по паспорту проекта на него должно было быть выделено 6,7 млрд руб. Теперь останется только 500 млн. Багаевский гидроузел, решающий ту же проблему обмеления, но на Дону, призван увеличить пропускную способность внутренних водных путей на 19 млн тонн. Его финансирование должно было составить в 2019 году 8,7 млрд руб., остается лишь 800 млн руб.

Наталья Скорлыгина