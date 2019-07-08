Правительству навязали гидроузел

Как выяснил “Ъ”, судьбу спорного Нижегородского гидроузла стоимостью 43,5 млрд руб. придется решать премьеру Дмитрию Медведеву. Объект необходим из-за обмеления Волги, которое делает убыточными грузоперевозки и грозит остановкой пассажирского речного сообщения. Однако против строительства выступают жители Балахны Нижегородской области, опасающиеся нового подтопления территории. Местные власти пока блокируют проект, который уже далеко отклонился от первоначального графика.

Как стало известно “Ъ”, глава Минтранса Евгений Дитрих предложил вынести вопрос строительства Нижегородского гидроузла на премьера Дмитрия Медведева, поскольку переговоры с муниципальными властями зашли в тупик. Об этом, по словам собеседников “Ъ”, он заявил на прошедшем 1 июля проектном комитете по комплексному плану модернизации инфраструктуры.

Гидроузел стоимостью 43,5 млрд руб. должен решить проблему обмеления Волги на участке между Городцом и Нижним Новгородом, из-за чего судоходные и круизные компании терпят убытки. Планируется построить компактное водохранилище руслового типа. Зона затопления от создаваемого водохранилища займет 9,6 кв. км. Срок реализации — 2018–2021 годы. Нижегородские экологи и общественники выступают против строительства гидроузла, опасаясь подтопления территорий Балахнинского района и Городецкой дубравы (см. «Ъ-Приволжье» от 20 марта). Соответствующую петицию к президенту и правительству РФ в интернете подписали почти 125 тыс. человек.

Муниципальные власти не согласовали документацию по планировке территорий, что необходимо для одобрения проекта гидроузла в Главгосэкспертизе (ГГЭ). Источники “Ъ” отмечают, что проблема именно в позиции местных властей, тогда как администрация области поддерживает проект. По данным “Ъ”, теперь Минтранс допускает заморозку проекта с тем, чтобы направить средства на другие объекты.

В Минтрансе отказались от комментариев. Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил “Ъ”, что встреча с Дмитрием Медведевым пока не состоялась, Минтранс готовит соответствующий доклад. 26 июня замглавы Минтранса, глава Росморречфлота Юрий Цветков говорил журналистам, что проектную документацию по гидроузлу планируется передать в ГГЭ в июле. В Росморречфлоте “Ъ” уточнили, что реализация проекта идет, агентство готовит документы для подачи в ГГЭ.

При этом уже сейчас проект вышел далеко за первоначально заявленные сроки. Глава Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко на заседании комитета 1 июля предупредил: с учетом планов заключить контракт на строительство к августу 2020 года и продолжительности стройки в пять лет проект сдвигается за 2024 год. Это означает, что рост пропускной способности на 36,6 млн тонн в год, который планируется в результате ввода гидроузла, не будет достигнут, что потребует правки федерального проекта «Внутренние водные пути».

Противники строительства гидроузла уверены, что оно ухудшит качество питьевой воды и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, так как в зону подтопления попадут кладбища и скотомогильники, места промышленных отходов, коллекторы очистных сооружений и т. д. В том числе произойдет уничтожение памятника природы регионального значения «Дубрава у города Городца». При этом, по данным “Ъ”, расширенное заседание научного совета РАН «Водные ресурсы суши» от 28 мая пришло к выводу, что значительного вреда здоровью населения не произойдет, как и ухудшения качества питьевой воды и нарушения экосистемы «Дубравы у Городца».

Уже сейчас Балахна частично подтоплена: по данным источника “Ъ”, близкого к проектанту, речь идет о 28 кв. км из 51 кв. км территории города. В стоимость гидроузла заложены 3 млрд руб. на защитные мероприятия, которые в том числе позволят минимизировать новое подтопление (рост в пределах 5%). Но местные власти требовали дополнительного финансирования в 15 млрд руб., чтобы резко улучшить ситуацию в районе. На проектном комитете, по словам собеседников “Ъ”, Евгений Дитрих упоминал о дополнительных 5,5 млрд руб.

В судоходном сообществе говорят, что без строительства Нижегородского гидроузла невозможно развитие судоходства в европейской части России, поскольку фактически сейчас Волга поделена на две части. Президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин подчеркивает, что «это слабое звено единой глубоководной системы, которое не дает ей работать», эффективность перевозки и рентабельность стремятся к нулю, компании терпят колоссальные убытки. Совладелец и гендиректор «Водохода» Ришат Багаутдинов говорил в конце июня на всероссийском «Водном конгрессе», что в случае отказа от проекта половина городов РФ будет отсечена от судозаходов. Говоря о пассажирских перевозках, он отметил, что останутся маршруты Москва—Петербург и исчезнут перевозки в Казань, Пермь, Волгоград, Самару, Нижний Новгород.

Источник “Ъ” в отрасли напоминает, что в маловодные 2014 и 2015 годы на лимитирующем участке «все стояло»: приходилось высаживать пассажиров и перевозить их на автобусах. Сами путешественники начали сдавать билеты и отказываться от туров, рассказывает он. Сейчас ситуация не лучше: глубина лимитирующего участка — 2,4 м, а 3 м достигает только раз в неделю на три часа, и, поскольку в приоритете проход пассажирских судов, грузовой флот стоит в очереди неделями. Другой источник “Ъ” говорит, что для преодоления участка компания может перегрузить груз на второе судно, в таком случае дополнительные затраты составляют 200 руб. на тонну, но не у всех есть такое количество судов. Собеседники “Ъ” рассказывают, что чаще всего суда просто нагружают на меньшую осадку, они идут с половинной загрузкой, и рентабельность каждого рейса нулевая или отрицательная: «Мы просто каждый раз надеемся, что в следующем году водность будет выше».

Грузопоток через Городецкий гидроузел упал по сравнению с 2005 годом вдвое, до 5 млн тонн, говорила проректор ГУМРФ имени Макарова (проводил экономическую оценку проекта) Татьяна Пантина на «Водном конгрессе». По ее словам, простои в ожидании воды составляют от 20 до 34 суток для грузового судна, для пассажирского меньше, так как они в приоритете. При этом, по консервативным прогнозам, если построить Нижегородский гидроузел, грузопоток на участке к 2030 году может вырасти до 21,5 млн тонн, а турпоток — вдвое.

Анастасия Веденеева; Роман Кряжев, Нижний Новгород