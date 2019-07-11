Госдума причесала Налоговый кодекс

Госдума приняла в первом чтении законопроект с точечной правкой фискального законодательства, затрагивающей почти все главы Налогового кодекса. Среди позитивных новостей: сокращение с пяти до трех лет срока владения недвижимостью, по истечении которого ее можно продать без налога, появление у физлиц возможности взаимодействовать с налоговиками через МФЦ, предоставление нулевой ставки налога на прибыль для региональных учреждений культуры и бессрочное закрепление такой льготы для медицинских и образовательных организаций. Из менее приятных новаций — ограничения на применение налоговых спецрежимов малым бизнесом.

Правительственный законопроект собрал воедино поправки, реализующие налоговые предложения Владимира Путина из его февральского послания Федеральному собранию, отдельные пункты «Основных направлений налоговой политики на 2019–2021 годы» и новации, закрывающие наиболее заметные из мелких лазеек фискального законодательства.

К категории «из послания» относится введение нулевой ставки налога на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров или библиотек.

Меру можно назвать скорее символической, поскольку даже если у таких организаций и обнаруживается прибыль, налог с нее достается тем же, кто их содержит,— региональным и местным бюджетам.

Отметим, что к конструкции этой льготы претензии возникли у Счетной палаты. В своем заключении на проект она указала, что согласно ст. 3 Налогового кодекса устанавливать льготы в зависимости от формы собственности нельзя. В отношении такой же льготы для образовательных и медицинских организаций этой проблемы нет, поскольку она фиксируется для любых, в том числе и коммерческих компаний. Эти организации освободили от налога на прибыль еще в 2010 году, однако льгота с 1 января 2020 года должна утратить силу. Теперь с подачи президента она станет бессрочной.

Еще одно поправка «из послания» — сокращение с пяти до трех лет минимального срока владения недвижимостью, по истечении которого доход физлица от ее продажи не облагается НДФЛ. Владельцев инвестиционных квартир эта норма затронет лишь отчасти, поскольку будет действовать лишь в случае, если жилое помещение является у собственника единственным.

По части налогового администрирования граждан ждут несколько мелких, но приятных послаблений. Они смогут подавать налоговые декларации и иные бумажные документы для налоговых органов через многофункциональные центры госуслуг. Отменяется обязанность физлиц декларировать доходы от продажи ценных бумаг — с их платежами в бюджет разберутся налоговые агенты. Кроме того, если сейчас переплатой по одному налогу нельзя закрыть долг по другому, то с 2022 года появится возможность зачета излишне уплаченного вне зависимости от вида налога (федеральный, региональный или местный). Наконец, в единую налоговую «платежку» для физлиц (налоги за транспорт, землю и жилье) теперь будет включен и НДФЛ (для тех, кто платит его самостоятельно). К последней инициативе Счетная палата отнеслась скептически, отметив, что в этом году возможностью совершить единый платеж воспользовалась лишь 0,1% лиц из числа тех, кому был начислен земельный налог, для налога на жилье эта доля равна 0,06%, для транспортного — 0,09%.

У депутатов из всего многообразия этих и иных поправок сомнения вызвала лишь одна — о запрете магазинам, использующим режимы патента и единого налога на вмененный доход (ЕНВД), торговать товарами, подлежащими маркировке. Речь идет о меховых изделиях, лекарствах и обуви. Таким способом власти прикрывают налоговую лазейку, возникшую, прежде всего, при реализации шуб. После введения маркировки меховых изделий их легальные объемы производства и импорта выросли в разы, но налогов от этого не прибавилось, поскольку шубы стали продавать магазины на «вмененке», которые платят налог исходя из площади торгового зала, а не финансовых показателей.

Сейчас продавцов всех маркированных товаров обязывают применять онлайн-кассы — соответственно, их выручка ставится под контроль.

Это несовместимо с режимом ЕНВД — продавцам маркированных товаров придется перейти на «упрощенку» или общий режим налогообложения. Счетная палата и часть депутатов выразили опасение, что это увеличит нагрузку на малых предпринимателей. Отметим, впрочем, что режим ЕНВД и без таких поправок обречен, поскольку заканчивает свое действие в 2020 году. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов 10 июля подтвердил, что Минфин не рассматривает продление действия ЕНВД, поскольку этот режим часто применяют для уклонения от уплаты налогов.

Вадим Вислогузов