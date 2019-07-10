В Госдуму внесен проект о снижении возраста уголовной ответственности для живодеров

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В правительстве к законодательной инициативе отнеслись скептически.

Как отмечают авторы проекта, опубликованного на сайте Думы, сейчас несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, «даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети Интернет».

В свою очередь, правительство России не считает снижение возраста уголовной ответственности «эффективным средством, позволяющим разрешить проблему малолетней преступности, поскольку это может привести к дальнейшей криминализации общества» (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее были увеличены предусмотренные уголовным законодательством (ст. 245 УК РФ) санкции за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье.