Силовики разладили сбыт

Нижегородский областной суд признал законными обыски в офисе энергосбытовой компании «ТНС энерго» в Москве, которые прошли в мае. Обыски и выемка документов проводились в рамках уголовного дела об уклонении нижегородской структуры компании от уплаты налогов на миллиард рублей. Сбытовики не согласны с выводами следствия, они настаивают, что дело возбуждено незаконно, и оспаривают выводы налоговой инспекции, ожидая экспертизу спорного договора управления нижегородским филиалом.



Нижегородский областной суд рассмотрел жалобу генерального директора ПАО «ТНС энерго» Сергея Афанасьева на обыски в головном офисе компании в Москве, прошедшие в мае. Тогда следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту уклонения «ТНС энерго НН» от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2016 годах гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородской области ПАО «ТНС энерго НН» получил необоснованную налоговую выгоду за счет завышенных расходов по договору управления с головной компанией, получившей полномочия единоличного исполнительного органа. Кроме управления нижегородским филиалом соглашение 2012 года дало компании право совершать от его имени сделки купли-продажи электроэнергии и совершать иные юридически значимые действия. «Вместе с тем ПАО "ГК «ТНС энерго»" и ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" являются взаимозависимыми лицами, а вышеуказанный договор использовался для получения ГК "ТНС энерго Нижний Новгород" необоснованной налоговой выгоды», — сообщали в управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Благодаря договору управления, считают следователи, компания не доплатила в бюджет 1 млрд руб.

Обыски в столичном офисе компании 26 апреля санкционировал Московский райсуд Нижнего Новгорода по ходатайству третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ. Решение суда и оперативные мероприятия адвокаты господина Афанасьева назвали незаконными и необоснованными. По их словам, следователь возбудил уголовное дело в нарушение порядка, не дождавшись результатов обжалования выводов налоговой инспекции в управлении ФНС по Нижегородской области. Следствие не учло, что ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» относится к числу крупнейших налогоплательщиков региона, поэтому налоговое администрирование компании осуществляет региональная инспекция налоговой службы, настаивал представитель господина Афанасьева. Она до сих пор проверяет спорный период отчетности компании, и выводы о нарушении закона еще не приняты, поэтому подтверждения налогового преступления нет. В компании считают недоказанными выводы следствия о хранящихся в головном офисе «ТНС энерго» в Москве документах, которые могли бы стать доказательствами по делу, а мотивировка постановления Московского райсуда не содержит оценки всех обстоятельств дела, способной повлиять на решение об обысках, указали истцы. «Указанная судом формулировка дает неограниченные полномочия в проведении обысков, что повлияло на коммерческую деятельность компании, в том числе нарушение коммерческой тайны», — отметили адвокаты. Они приобщили к материалам дела подтверждение статуса крупнейшего налогоплательщика в Нижегородской области и документы о назначении межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №4 экспертизы договора управления в Гильдии профессиональных экспертов-оценщиков.

ПАО «ТНС энерго», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в мае 2013 года. Уставный капитал — 13,7 млн руб. Как говорится в документах компании, 28,26% принадлежат кипрской Sunflake Limited, 25% — ООО «Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт"», 11,6% — ООО «ТНС Холдинг», 19,9% — ВТБ и 7% — «Гарант энерго». Генеральный директор Сергей Афанасьев. Компания управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: в Краснодарском крае и Республике Адыгея, в Карелии, Марий Эл, Воронежской, Нижегородской, Тульской, Ростовской, Ярославской, Новгородской и Пензенской областях. Выручка компании от продажи электроэнергии по итогам 2018 года составила 222,7 млрд руб., прибыль — 518 млн руб.

Представитель прокуратуры заявил, что постановление суда законное и оснований для его отмены нет. Посовещавшись, суд отклонил апелляционную жалобу в полном объеме. Вероятно, решение будет обжаловано.

Роман Рыскаль