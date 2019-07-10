Поезда «Ласточка» между Псковом и Петрозаводском сократят время в пути более чем на 1,5 часа

Поезд «Ласточка» №819/820, курсирующий по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск, сокращает время в пути и меняет маршрут следования. Начиная с 3 августа, он будет следовать через станции Порхов, Дно и Сольцы вместо станций Луга, Плюсса и Струги Красные, сообщили в ОАО «РЖД».

Таким образом, время в пути от Пскова до Петрозаводска сократится на 1 час 41 минуту и составит 11 часов 17 минут. В то же время путь от Петрозаводска до Пскова станет короче на 44 минуты, составив 11 часов 07 минут.

“Ъ-СПб” писал, что «Ласточку» между Псковом и Петрозаводском запустили в конце февраля этого года.