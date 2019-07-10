Дело врача Сушкевич передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело против калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца. «Данное решение принято с учетом особой сложности расследования. В составе специализированного отдела ГСУ СКР собраны следователи, имеющие большой опыт расследования преступлений в медицинской сфере»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, СКР расследует дело об убийстве новорожденного в роддоме №4. И. о. главврача Елене Белой предъявлено обвинение в организации умышленного убийства малолетнего (ч. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а реаниматологу Элине Сушкевич — в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме появился на свет недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. Чтобы не портить статистику роддома Елена Белая «приняла решение об убийстве новорожденного», а Элина Сушкевич по ее указанию ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. В историю родов были внесены сведения о гибели плода в утробе матери.

Подробнее об уголовном деле и реакции медицинского сообщества читайте в материале “Ъ”.