На Кубани медики спорят за название «Добромед»

Арбитражный суд Краснодарского края согласился с позицией управления ФАС, которое признало незаконным использование предпринимателем Александром Русаком названия «Добромед», сходного с чужим товарным знаком, сообщило управление антимонопольной службы по Краснодарскому краю.

Краснодарское управление ФАС рассмотрело жалобу медицинской фирмы «Стоматбизнес Компани», владельца товарного знака (ТЗ) «Добромед». По данным правообладателя ТЗ, несколько медиков - индивидуальных предпринимателей в городе Темрюке использовали сходные названия для оформления вывесок, а также бланков документов. На момент обращения «Стоматбизнес Компани» в УФАС большинство предпринимателей прекратило использовать спорные бланки и демонтировало вывески, но врач Александр Русак продолжал печатать это название на бланках медицинских документов. По его словам, на момент выдачи документов в 2018 году товарный знак «Добромед» еще не был зарегистрирован. Однако суд согласился с доводами ООО «Стоматбизнес Компани» о том, что компания получила права на ТЗ еще в 2015 году.

Анна Перова, Краснодар