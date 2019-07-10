Дмитрий Рыболовлев продал бывшее поместье президента США

Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев продал последний из трех земельных участков, образованных за счет разделения бывшего поместья президента США Дональда Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Mansion Global.

По данным портала, лот ушел за 37,29 млн долларов. Изначально, около года назад, он был выставлен на продажу за 42 млн. Другие два участка были реализованы за 34,345 млн и 37 млн в 2016-м и 2017-м соответственно. В совокупности сумма, вырученная Рыболовлевым от продажи трех участков, составила 108,7 млн долларов.

По данным издания Palm Beach Post, траст County Road Property, предположительно учрежденный Рыболовлевым, приобрел имение Трампа в 2008 году на пике бума недвижимости в Палм-Бич, за пять месяцев до того, как глобальный экономический кризис ударил по рынку. Сумма сделки тогда составила 95 млн долларов.

Имение приобреталось Рыболовлевым вместе с супругой Еленой как семейная резиденция, однако в конце того же года Рыболовлева продала на развод и наложила арест на объект, в связи с чем в течение многих лет поместье в Палм-Бич пустовало. После завершения бракоразводного процесса Рыболовлев принял решение о продаже имения. По рекомендации консультантов, располагавшийся на территории особняк был снесен, а поместье разделено на три обособленных участка.

В целом перепродажа земли позволила россиянину обогатиться на 13,6 млн долларов Имена покупателей участков, некогда принадлежавших американскому лидеру, не раскрываются. Представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин от комментариев отказался, подтвердив лишь факт завершения сделки.

Сделка 2008 года после избрания Трампа президентом США долгое время была объектом пристального внимания СМИ из-за ее «русского следа». Если первые два участка были реализованы Рыболовлевым относительно быстро после того, как были выставлены на продажу, то третий участок долгое время находился на рынке, и многие эксперты по недвижимости и политические комментаторы задавались вопросом, сможет ли россиянин в принципе вернуть свои деньги.

В опубликованном в апреле этого года отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 г. и пришел к выводу, что сговора не было, данная сделка даже не упоминалась. Успешная продажа Рыболовлевым своего поместья в очередной раз продемонстрировала несостоятельность теорий заговора, активно продвигаемых противниками американского президента.

Ранее в июле стало известно, что сделка в Палм-Бич, заключенная Трампом и Рыболовлевым, больше не является самой дорогой на местном рынке недвижимости — неизвестный побил давний рекорд, купив городское поместье La Follia (в переводе с итальянского — «Безрассудство») за 105 миллионов долларов.