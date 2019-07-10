В Чувашии главбуха районной больницы обвиняют в присвоении 11 млн рублей из бюджета

В суд направлено уголовное дело против главного бухгалтера одной из районных больниц Чувашии, обвиняемой Следственным управлением МВД по Чувашии в хищении более 11 млн руб. из бюджета и отмывании полученных преступным путем денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ). МВД по Чувашии не раскрывает имени фигурантки. Источники “Ъ” в правоохранительных органах Чувашии рассказали, что фигуранткой дела является 35-летняя главный бухгалтер Янтиковской центральной районной больницы Оксана Петрушкова.

Согласно материалам дела, фигурантка за пять лет — в период с 2013 по 2018 год — похитила более 11 млн руб. из бюджета, направляя в минфин Чувашии заявки на выделение бюджетных денег для больницы, в которые включала «не только расходы на содержание больницы и персонала, но и дополнительные суммы». После поступления бюджетных денег похищала «дополнительные суммы». Чтобы скрыть следы преступления, фигурантка, по версии следствия, «вела двойную документацию, которая хранилась лишь в ее персональном компьютере».

«Причем на начальном этапе злоумышленницей присваивались незначительные суммы денег, затем похищенные средства стали исчисляться сотнями тысяч рублей»,— отметили в МВД по Чувашии.

В республиканском правоохранительном ведомстве при этом пояснили, что находящаяся под домашним арестом фигурантка в ходе расследования добровольно вернула около 300 тыс. руб., на ее недвижимое имущество стоимостью 1 млн руб. был наложен арест.

В свою очередь в прокуратуре Чувашии уточнили, что дело направлено в Урмарский райсуд. Как пояснили в надзорном органе, фигурантка вносила направляемые в банк «электронные реестры для перечисления заработной платы» «заведомо ложные сведения о начислении себе и другому работнику медицинского учреждения дополнительных денежных средств». «По данным следствия, 2 млн из похищенных в общей сложности 11,1 млн руб. обвиняемая легализовала через кредитную карту и оплату текущих платежей по ипотечному кредиту»,— отметили в прокуратуре.

Получить комментарии у обвиняемой и ее адвоката пока не удалось.

Источники сообщили, что фигурантка в ходе следствия частично признала свою вину.

Олег Ерусланов, Чебоксары