Группа ПИК нарастила выручку по итогам полугодия

Группа ПИК Сергея Гордеева по итогам первого полугодия 2019 года отчиталась о выручке в размере 114,5 млрд руб., показатель сопоставим с аналогичным периодом 2018 года. Из этого объема 101,2 млрд руб. пришлось на поступления от продажи недвижимости, что на 15,1% больше, чем в январе—июне 2018 года. Еще 13,3 млрд руб. пришлось на доходы от оказания строительных услуг и прочих видов деятельности. В рамках направления fee development группа получила 7,1 млрд руб.

В первом полугодии ПИК реализовал 841 тыс. кв. м жилья, что незначительно меньше показателя прошлого года — 843 тыс. кв. м. В продажу ПИК также вывел меньший объем жилья — в продаже появился один объект площадью 687 тыс. кв. м против двух объектов площадью 871 тыс. кв. м годом ранее. Ввести в эксплуатацию, наоборот, удалось практически на 80% больше, чем в 2018 году, 513 тыс. кв. м против 286 тыс. кв. м.

По итогам 2019 года ПИК намерен реализовать 1,7–1,9 млн кв. м жилья и отчитаться о поступлениях в размере 200–220 млрд руб. В 2018 году объем выручки группы составил 245,8 млрд руб., а объем построенного жилья — 2 млн кв. м.