Суд вернул прокурору дело депутата Вадима Жука о незаконном долевом строительстве

Нижегородский райсуд принял решение вернуть прокурору уголовное дело в отношении депутата регионального парламента Вадима Жука, обвиняемого в незаконном привлечении 93 млн руб. средств дольщиков при строительстве дома на улице Тверской (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

Напомним, дело в отношении депутата возбудили в 2017 году. По версии следствия, он неправомерно заключил более 20 договоров долевого участия с гражданами-соинвесторами. Речь идет о доме, который строила возглавляемая Вадимом Жуком АО «Производственно-строительная фирма “Автотехстрой”» в квартале улиц Белинского, Тверской и Студеной по договору аренды с 2002 года. В 2018 году региональный минстрой не согласовал ввод здания в эксплуатацию, компания оспаривала решение в суде и проиграла из-за отсутствия ключевых документов.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Дольщиков просят беспокоиться».

Анастасия Еремина