Из метро утекли сотни миллионов

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о предполагаемом хищении сотен миллионов рублей при производстве работ по ликвидации протечек в Московском метрополитене. В махинациях подозреваются сотрудники АО «Триада-Холдинг». При этом самим сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» инкриминируется халатность. Следует отметить, что стороны судятся в арбитражном суде, но разбирательство приостановлено для получения результатов экспертного заключения.

Представитель главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что ведомством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 и ст. 293 УК (мошенничество в особо крупном размере и халатность). Основанием для расследования стало заявление из ГУП «Московский метрополитен» о совершении преступления. В ходе доследственной проверки и последующего расследования выяснилось, что ГУП и «Триада-Холдинг» заключили контракт почти на 900 млн руб. на ликвидацию течей, постоянно возникавших на перегонах Таганско-Краснопресненской линии. По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей подрядчика, отчитавшись об освоении всей суммы контракта, на работы потратили чуть более 230 млн руб., похитив оставшуюся сумму.

Вопросы у следствия есть и к сотрудникам самого «Московского метрополитена». Им инкриминируется халатность из-за отсутствия должного контроля за действиями подрядчика. Сейчас, отметила госпожа Иванова, проводится ряд следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастных к нему лиц.

Отметим, что стороны конфликта разбираются не только в рамках уголовного расследования, но и в арбитраже. В базе данных Мосарбитража можно найти целый ряд исков, связанных с ГУПом и «Триада-Холдинг». Пожалуй, самый крупный из них, на 1,8 млрд руб., был заявлен метрополитеном к своему подрядчику еще в позапрошлом году. С помощью встречного иска «Триада-Холдинг» попыталась взыскать задолженность по исполненным контрактам на 94,6 млн руб., а также набежавшие проценты в размере 7,5 млн. Иски, однако, рассмотрены так и не были, поскольку суд назначил экспертизу, поручив ее ООО «Международное агентство строительная экспертиза и оценка ''Независимость''».

Николай Сергеев