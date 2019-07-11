Кемеровский «Азот» расширится к 2020 году

«Азот» (Кемерово, входит в «СДС-Азот» Романа Троценко) в 2019 году вложит в развитие производства до 8,7 млрд руб. Соответствующее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве компания подписала с властями Кемеровской области. Как пояснили в администрации региона, эти средства в том числе будут направлены на строительство новых современных объектов: двух установок — по производству водорода и по производству азотной кислоты (является сырьем для аммиачной селитры). В 2018 году «Азот» нарастил выпуск азотной кислоты на 5%, увеличился до 897 тыс. тонн.

Компания уже начала реализацию проекта по строительству новых установок, завершить его планируется к концу 2020 года. Как ожидается, в результате выпуск аммиачной селитры увеличится с текущих 1,1 млн до 1,27 млн тонн в год. В 2018 году рост производства этой продукции вырос на 5%. Компания является основным поставщиком аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%.