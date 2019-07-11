«Акрон» заканчивает вертикальную интеграцию

«Акрон» после нескольких лет поисков проектного финансирования для своего калийного проекта в Пермском крае договорился с российскими банками о кредите на $1,7 млрд. Также компания подписала с правительством специнвестконтракт, который гарантирует ей налоговые льготы. И теперь сможет нарастить темпы строительства Талицкого ГОКа, запуск которого позволит «Акрону» закончить вертикальную интеграцию в выпуске сложных удобрений.

«Акрон», ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк в рамках ПМЭФ в июне подписали предварительные условия финансирования для строительства Талицкого ГОКа на крупнейшем в Европе месторождении калийно-магниевых солей, расположенном в Пермском крае. Проект предполагает добычу 7,5 млн тонн руды и строительство ГОКа мощностью 2 млн тонн хлористого калия в год. Его общий бюджет «Акрон» оценивает в $2,5 млрд, из которых $900 млн уже профинансировано и $1,7 млрд должны будут предоставить банки. Так, ВЭБ.РФ предоставит $900 млн, Газпромбанк и Сбербанк — $800 млн суммарно. Срок синдицированного кредита составит до 15 лет.

Деньги пойдут на завершение строительства вертикальных шахтных стволов, разработку рудника, строительство обогатительной фабрики и сопутствующей инфраструктуры. По расчетам «Акрона» строительство ГОКа завершится в 2023 году, на полную мощность обогатительный комплекс должен выйти в начале 2026 года. Как пояснил “Ъ” глава совета директоров «Акрона» Александр Попов, запуск Талицкого ГОКа завершит вертикальную интеграцию компании в производственной цепочке сложных минеральных удобрений. Расширение производства сложных удобрений на действующих производственных площадках группы позволит потреблять до 1 млн производимого калия ежегодно, остальное будет направляться на экспорт.

По мнению Александра Попова, самостоятельный выпуск всех составляющих для производства сложных удобрений станет фундаментом для дальнейшей экспансии группы на ключевые рынки сбыта, а также придаст мощный импульс компании и всей отрасли минеральных удобрений.

Первый шаг на пути к вертикальной интеграции «Акрон» сделал в 2012 году, когда запустил первую очередь ГОК «Олений ручей» мощностью 1,2 млн тонн апатитового концентрата. До этого монополия на выпуск этого вида фосфорсодержащего сырья для сложных удобрений принадлежала «Фосагро», и у участников рынка часто возникали разногласия по поставкам. В 2017 году дочерняя компания «Акрона» Северо-западная фосфорная компания (СЗФК) получила первую руду с подземного рудника в рамках второй очереди проекта. К 2023 году планируется увеличить общий выпуск до 2 млн тонн апатитового концентрата в год. В марте 2018 года СЗФК ввела железнодорожную ветку до ГОК «Олений ручей» от станции Айкувен стоимостью около 4,7 млрд руб. Это позволило «Акрону» отказаться от автоперевозок апатитового концентрата с последующей отгрузкой потребителям со ст. Титан.

Один в калии не воин

Российский рынок калия последние семь лет был монопольным. После поглощения в 2012 году «Сильвинита» единственным производителем в РФ был «Уралкалий» (объем производства в 2018 году — 11,5 млн тонн). При этом до 2013 года компания вместе с белорусским «Беларуськалием» контролировала более 40% продаж на мировом рынке (объем в 2018 году — 66 млн тонн), что позволяло поставщикам диктовать цены. Но из-за внутренних разногласий компании прекратили совместный трейдинг, что привело к обвалу цен, который рынок не компенсировал до сих пор. Если в 2013 году стоимость калия по долгосрочным контрактам с Индией и Китаем была на уровне около $400, то сейчас она до сих пор не превышает $300 за тонну.

Долгая дорога к калию

Талицкий ГОК в Пермском крае Фото: Предоставлено "Акрон"

Падение цен и сложная мировая конъюнктура были одними из препятствий при разработке Талицкого участка. Проект стал одним из самых сложных в истории «Акрона». Лицензию на его разработку проектная компания купила на аукционе за 16,8 млрд руб. в 2008 году. Балансовые запасы участка составляют 726 млн тонн. Среднее содержание полезного вещества (KCl) в руде — 31%.

Несколько лет «Акрон» рассматривал различные схемы финансирования Талицкого ГОКа, которые позволят разделить с участниками проекта основные риски. В 2012 году «Акрон» продал 38% акций проектной компании Внешэкономбанку (сейчас — ВЭБ.РФ), Евразийскому банку развития и Райффайзенбанку. На полученные от продажи доли деньги «Акрон» приступил к разработке проектной документации и подготовительным работам для будущей стройки. Но помимо этого, компания рассчитывала и на вложения, а также на разделение рисков со стороны новых участников. Поэтому с целью улучшений условий «Акрон» несколько раз менял акционеров проекта и в конечном итоге остановился на партнерстве со Сбербанком, которому сейчас принадлежит 40% проекта. Не способствовало его реализации и распад союза российских и белорусских производителей калия, что вызвало резкое падение цен на мировом рынке в 2013 году.

Тогда компания перенесла срок запуска Талицкого ГОКа с 2016-го на 2021 год, а его выход на полную мощность — с 2018-го на 2023 год.

Средства, привлеченные от банков-акционеров, позволили «Акрону» самостоятельно вести реализацию проекта в предыдущие годы. На сегодняшний день компания прошла суммарно на двух шахтных стволах 465 метров из 777 метров, которые запланированы проектом. В течение нескольких месяцев предполагается завершение проходки клетевого ствола, в начале 2020 года будет завершена проходка скипового ствола.

Параллельно «Акрон» вел переговоры о привлечении долгового финансирования для завершения строительства ГОКа с пулом международных банков, но, как пояснял Александр Попов, компания убедилась, что иностранные организации не располагают возможностями предоставить в России проектное финансирование на классических условиях без регресса или с минимальным регрессом на материнскую компанию. Единственным вариантом организовать финансирование проекта на классических принципах оказалась Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Инструменты поддержки проекта от ВЭБ.РФ позволят привлечь необходимую сумму без увеличения долговой нагрузки на сам «Акрон». По всем траншам в рублях в рамках кредитных линий, включая транши банков-партнеров, на всем сроке займов предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки ЦБ РФ. Также компания сможет привлечь дополнительный транш ВЭБ.РФ, если бюджет строительства Талицкого ГОКа вырастет или если потребуются средства на уплату процентов. Благодаря этому «Акрон» сможет параллельно строительству Талицкого ГОКа реализовать ряд других инвестиционных проектов на производственных площадках в Новгородской, Смоленской и Мурманской областях.

После подписания основных условий финансирования на ПМЭФ компания рассчитывает подготовить и подписать кредитную документацию до конца года и уже в начале 2020 года получить первые деньги.

Приятная неожиданность

Еще одним важным шагом в разработке проекта стало подписание специнвестконтракта (СПИК) с Минпромторгом и правительством Пермского края. Такая форма соглашения предполагает стимулирование локализации производства на территории России. По такому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. В частности, ставки по налогам на прибыль и имущество проекта будут обнулены, а также будет предоставлена гарантия неповышения налоговой нагрузки в период действия контракта. «Это очень важно для всего проекта, потому что таким образом через налоги мы вернем себе часть потраченных изначально инвестиций. Сколько это будет, пока трудно сказать, но это значительные деньги»,— пояснял по итогам подписания Александр Попов. В обмен компания должна произвести инвестиции в объеме 88 млрд руб. за период действия СПИК. За это время федеральный бюджет получит в виде налогов с учетом получаемых льгот около 12 млрд руб., а Пермский край — 15 млрд руб. налоговых отчислений.

Переговоры по СПИК, по словам господина Попова, велись больше года и «очень неожиданно позитивно завершились в течение двух недель после совещания под руководством вице-премьера Дмитрия Козака в Перми». Тогда чиновник дал правительству поручение рассмотреть вопрос до 5 июня, то есть до начала ПМЭФ.

Теперь, говорит Александр Попов, когда у компании будут и деньги, и налоговые льготы, «Акрон» нарастит темпы строительства и будет расширять фронт работ на площадке Талицкого ГОКа. Если сейчас компания инвестирует только в проходку стволов, то в ближайшие месяцы рассчитывает начать создание поверхностного комплекса и необходимой инфраструктуры. «Акрон» рассчитывает, что продукция нового предприятия будет конкурентоспособной на мировом рынке, а цены на калий останутся в ближайшее время на хорошем уровне. В компании уверены, что «никто в ущерб себе не будет ни задирать цены вверх, чтобы пришли новые игроки, ни опускать их вниз, чтобы недополучать свой денежный поток». Это позволит калийному ГОКу генерировать маржу по EBITDA более 50%. Эксперты согласны, что уровень цен и спрос на хлоркалий в ближайшие годы будут стабильными.

Как отмечает Олег Петропавловский из БКС, калийный рынок все еще в большом перепроизводстве и в ближайшее время запускается сразу ряд проектов в России (помимо «Акрона» — Усть-Яйвинский ГОК «Уралкалия» и два ГОКа «Еврохима» в Волгоградской и Пермской областях), а также Белоруссии и Туркменистане. При этом, говорит эксперт, российские и канадские производители довольно устойчивы к низким ценам на свою продукцию и за счет хорошей себестоимости производств могут выдержать снижение котировок и ниже $150 за тонну. По его мнению, в перспективе конкуренция будет только расти, так что существенного роста цен ожидать не стоит.

Ольга Матвеева