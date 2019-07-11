Правительство не хочет отказываться от проекта «Роснефти» «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) и готово пойти на предоставление ему экономических льгот и стимулов. В мае «Роснефть» заявила, что исключила ВНХК из инвестиционного плана компании из-за нерентабельности. Как заявлял в июне глава Минэнерго Александр Новак, «проект еще может быть реализован». В последнем варианте он включал две очереди — нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год и нефтехимия на 3,4 млн тонн. Инвестиции оценивались в 800 млрд руб.

О том, что «Роснефть» еще готова рассматривать строительство комплекса, говорил и вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, он доверяет расчетам нефтекомпании, которые свидетельствуют о нерентабельности проекта ВНХК при текущих налоговых условиях, и призвал Минфин смягчить позицию в этом вопросе. «Я с Игорем Ивановичем Сечиным (глава "Роснефти".— “Ъ”) на эту тему говорил. "Роснефть" не устраивает ситуация, которая сложилась в рамках налогового маневра. Они говорят о том, что налоговый маневр не предоставляет стимула для развития перерабатывающих мощностей РФ, что сегодня выгоднее стало продавать сырую нефть, чем строить переработку»,— отметил Юрий Трутнев.

При этом, по его словам, позиции у компании, Минэнерго и Минфина «несколько разные». Минфин уверяет, что некоторые стимулы присутствуют. «Но я здесь больше верю компании, потому что инвестиционные решения принимает компания. Если компания в результате расчета проекта получает отрицательный результат и не планирует реализацию проекта в данных налоговых условиях, значит, Минфину надо менять позицию»,— отмечал вице-премьер. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что площадка под ВНХК будет сохранена до решения о строительстве комплекса.