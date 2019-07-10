В США вынесли приговор экс-сотруднице Госдепа за сговор с китайскими шпионами

Бывшая сотрудница Госдепа США Кэндес Мари Клейборн приговорена к 40 месяцам тюрьмы за сговор с китайскими агентами и предоставление им внутренних документов ведомства, сообщил Минюст США. Экс-работница Госдепа обязана выплатить штраф $40 тыс. После выхода из тюрьмы она будет находиться под надзором властей в течение трех лет.

Ранее Кэндес Клейборн признала себя виновной в сговоре с иностранными агентами. По данным следствия, сотрудница Госдепа получила от представителей китайской разведслужбы денежные переводы, iPhone и ноутбук Apple, полностью меблированную квартиру.

Кроме того, сотрудники разведки КНР оплачивали ее обучение в школе моды и зарубежные поездки на отдых. В обмен от нее требовалось предоставлять китайской стороне служебную информацию, в том числе аналитику американского правительства по вопросам экономического сотрудничества США с Китаем.

Кэндес Клейборн начала работать в Госдепе в 1999 году и, согласно условиям рабочего контракта, обязана была сообщать о любых контактах с лицами, заподозренными в сотрудничестве с иностранной разведкой. Женщине грозит до 20 лет тюремного заключения.