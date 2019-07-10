Путин: Обама не выполнил свои обещания по Украине в 2014 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2014 году американский глава государства Барак Обама не выполнил свои обещания, который дал во время телефонного разговора, состоявшегося перед Майданом на Украине. «Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены»,— рассказал господин Путин режиссеру Оливеру Стоуну в новом фильме «В борьбе за Украину» (цитата по ТАСС).

Российский глава государства заявил, что не хотел бы «вдаваться в детали» состоявшегося разговора с господином Обамой, так как он носил конфиденциальный характер.

О некоторых деталях разговора двух президентов ранее рассказывал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, господин Обама позвонил главе российского государства и попросил его не отговаривать занимавшего на тот момент должность президента Украины Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией. В соглашении шла речь о неприменении силы к оппозиции и обещании провести досрочные президентские выборы.

«Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович, как легитимный президент, принимает решение его подписать — это его суверенное право», — сказал господин Лавров. Он добавил, что после того, как господин Янукович подписал это соглашение, в Киеве начался захват правительственных зданий, а президент покинул страну.

Документальный фильм господина Стоуна и режиссера-документалиста Игоря Лопатенка рассказывает о событиях на Украине после Майдана. Как рассказал господин Лопатенок ТАСС, премьера фильма в России пройдет 19 июня на телеканале «Россия 1». Мировая премьера состоялась в начале июля на фестивале в итальянском городе Таормине, где картина была отмечена гран-при.