Министра привязали к «Древу»

Областная прокуратура усомнилась в праве Евгения Чудаева занимать пост министра строительства Самарской области. Надзорный орган не устроило, что близкие родственники министра владеют группой компаний «Древо», одним из крупнейших массовых застройщиков в Самаре. Также, как показала проверка, господин Чудаев несвоевременно подал уведомление о возникновении личной заинтересованности. Надзорный орган потребовал от губернатора Дмитрия Азарова устранить нарушения закона о коррупции. Каким образом это должно быть сделано — не уточняется. Юристы считают, что надзорный орган может потребовать увольнения министра в связи с утратой доверия. Политологи видят в действиях надзорного ведомства политическую подоплеку.

Прокуратура заявила, что Евгений Чудаев не может занимать пост министра строительства Самарской области. Как установила проверка, близкие родственники главы областного минстроя являются собственниками организаций, участвующих в строительстве объектов недвижимости в Самаре: микрорайона Южный город, ЖК «Желябово» и ЖК «Печера.рф». При этом, как сказано в документе надзорного органа, господин Чудаев несвоевременно подал уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Как пояснили в прокуратуре, в марте губернатору Самарской области было выдано представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое до сих пор не исполнено. Содержание предписания не ­разглашается.

Строительством вышеназванных ЖК и микрорайона занимаются структуры строительного холдинга «Древо» группы «Бизнес Сфера», принадлежащей отцу Евгения Чудаева Николаю Чудаеву. Сам министр ранее был генеральным директором головной организации холдинга — ООО «ДК Древо». Должность руководителя «Древа» позволила ему заработать в прошлом году более 328 млн руб.

Евгений Чудаев стал министром строительства в середине декабря 2018 года. Место стало вакантным после отставки Александра Баландина. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно критиковал деятельность министерства строительства и лично господина Баландина. Губернатор был недоволен работой министерства по решению проблемы обманутых дольщиков.

Эксперты, комментируя „Ъ“ ситуацию на самарском рынке строительства через несколько месяцев после назначения Евгения Чудаева, говорили, что не наблюдают его активного участия в решении проблем. Одним из недовольных его работой был заместитель председателя комитета по строительству Самарской губернской думы Петр Карайман. Но сейчас депутат положительно оценил деятельность министра. «Пару месяцев назад я к нему обратился по вопросу обманутых дольщиков ЖК „У парка“ на ул. Аэродромной, 102. Сейчас там началась стройка»,— отметил Петр Карайман.

Однако исполнительный директор консалтинговой компании S.D.A. — Group Дмитрий Яровой придерживается противоположного мнения. «На объектах, которые я знаю, работа не продвинулась ни на йоту»,— сказал Дмитрий Яровой. По словам эксперта, в реакции прокуратуры на аффилированность между господином Чудаевым и «Древом» прослеживается политическая подоплека. «Похвально, что прокуратура обратила внимание на связь действующего министра с коммерческой структурой. Но таких примеров масса по всей стране, и обычно на это закрывают глаза. Из практики, такое не происходит случайно. Тут есть некая политическая воля. Вопрос — на что она направлена. По сути это удар по главе региона»,— считает господин Яровой.

Как поясняют юристы, кандидатура Евгения Чудаева изначально вызывала вопросы. «Законом предусматривается, что конфликт интересов имеет место, даже если выгодополучателем является не сам госслужащий, но его родные и близкие, а также лица, связанные с ним корпоративными и иными отношениями. Последняя формулировка позволяет применять норму по отношению к любым имеющимся у госслужащего связям»,— объясняет партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт.

По словам адвоката НЮС «Амулекс» Дмитрия Томко, со стороны Евгения Чудаева есть прямое нарушение положений ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции». Как добавил юрист, кандидат был обязан письменно заявить о наличии у него ситуации, которая может привести к конфликту интересов, непосредственно губернатору. «За такие нарушения он может быть уволен в связи с утратой доверия»,— резюмировал Дмитрий Томко. В правительстве области ситуацию комментировать не стали.

Сабрина Самедова