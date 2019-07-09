В Смольном объяснили, почему ливневая канализация не справилась с осадками в Петербурге

Локальные подтопления в северных районах Петербурга после сильного ливня во вторник, 9 июля, связаны с залповым количеством осадков и несовершенством системы канализации. Об этом заявил начальник технического управления городского комитета по энергетике Константин Котвицкий, сообщает «Интерфакс».

Господин Котвицкий обратил внимание на то, что в этот день на севере Петербурга выпало нерасчетно большое количество осадков — от 21 мм до 24 мм. При этом система ливневок, рассчитанная на величину почти в 3 раза меньшую (7,2 мм по нормативу), проектировалась еще в 1970-е годы, что делает невозможным ее оперативное изменение для предотвращения подтоплений. Как отметил представитель комитета по энергетике, коммунальные службы города работали в штатном режиме, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» оперативно реагировал на ливень и спустя несколько часов вода ушла в канализацию.

В свою очередь, в Водоканале сообщили, что потоп связан не только с несовершенством системы ливневок, но и с изменением типа дорожного покрытия. Из-за массовой застройки, прокладывания асфальтированных дорог и вырубки деревьев количество площадей, не способных быстро впитать воду, существенно увеличилось. По словам начальника службы оперативного управления филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» Сергея Важного, проблему решит озеленение территории и увеличение пропускной способности трубы 1970 года.

Напомним, во вторник, 9 июля, из-за сильного ливня несколько районов города оказались затоплены. По данным пресс-службы Смольного, подтопления образовались в местах, где ливневая канализация отсутствует — в частности, на пересечении проспекта Королева и проспекта Сизова, а также на перекрестке улицы Феодосийской и улицы Жукова. Водоканал заявил, что не отвечает за установку ливневок в этом районе.

Также уже в третий раз за лето затопило Парашютную улицу — это происходит из-за того, что уровень поверхности земли на этом участке ниже, чем на прилегающей территории.

Ливень повлиял на деятельность метрополитена: из-за подтопления вестибюль станции «Девяткино» был закрыт, вода проникла также на «Беговую» и «Удельную».

Очевидцы сообщали о проблемах на Светлановской площади, там проблемы возникли из-за загруженности автомобильных дорог.

Анастасия Шумова