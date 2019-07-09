Глава Ижевска объяснил уход Ольги Удаловой с поста начальника управления благоустройства

Ольга Удалова решила покинуть пост начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска из-за возможного конфликта интересов. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Она написала заявление по собственному желанию, чтобы исключить ситуацию с конфликтом интересов. Ее супруг — министр природных ресурсов, она возглавляет подразделение, которое тоже занимается вопросами экологии и природоохраны. Поэтому при определенных обстоятельствах конфликт интересов может случиться. Для того чтобы избежать этого, было принято такое решение»,— прокомментировал господин Бекмеметьев.

По его мнению, Ольга Удалова «сделала очень немало», она провела серьезную реорганизацию в управлении, город успешно прошел паводковый период.

«Надо сказать, что на сегодняшний день мы все общественные пространства в графике ведем. Вопросы есть всегда, но человек квалифицированный, с компетенцией всегда относился к своей работе»,— добавил глава Ижевска.

По его словам, обязанности начальника управления будет исполнять заместитель Марат Мансуров.

Напомним, госпожа Удалова покидает пост с 10 июля. Она проработала в этой должности чуть больше четырех месяцев. Ольга Удалова является супругой министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова.