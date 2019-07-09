Ольга Удалова покидает пост начальника управления благоустройства администрации Ижевска

Начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Ольга Удалова покинет пост с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Трудовой договор расторгается по инициативе работника. В этой должности госпожа Удалова проработала чуть больше четырех месяцев.

Напомним, Ольга Удалова была назначена начальником управления благоустройства и транспорта, которое впоследствии было реорганизовано в управление благоустройства и охраны окружающей среды, с 1 марта. До этого в 2016-2019 годах она занимала пост заместителя директора ООО «ЖЭК» в Красноярском крае. Ольга Удалова является супругой министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова.