Крупнейшая в мире ГЭС взволновала весь Китай

Представители китайской государственной корпорации Three Gorges Corporation официально заявили, что плотине крупнейшей в мире по установленной мощности (22,5 Гвт) ГЭС «Три ущелья» ничего не угрожает. Накануне в китайских социальных сетях начали циркулировать спутниковые снимки, вызвавшие сомнения в целостности плотины.
В минувшие выходные государственные СМИ КНР, а спустя день и государственная корпорация Three Gorges Corporation, отвечающая за эксплуатацию крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья» (провинция Хубэй), заявили, что 185-метровой плотине этой ГЭС ничего не угрожает и ее структура является целостной.
Таким образом власти отреагировали на появившиеся в китайском аналоге Twitter — сервисе микроблогов Weibo — массовые предположения о том, что плотина «смещается» и ее структура может быть нарушена, что, в свою очередь, может вызвать прорыв плотины и наводнение. Пользователи обосновывали свои предположения спутниковыми снимками Google Maps.
Представители государственной корпорации заявили, что под влиянием температурных колебаний и изменения уровня воды в реке Янцзы, на которой установлена плотина, она могла сместиться на несколько миллиметров, но это не означает нарушения целостности плотины.
Представители Google и сервиса Google Maps пока никак не комментируют ситуацию.
В свое время строительство крупнейшей в мире ГЭС вызвало в Китае немало общественной критики из-за задержек в строительстве и последствий для экологии. Китайские власти последовательно отрицали критику в адрес проекта, однако в 2011 году признали, что проект вызвал более значительные, чем ожидалось, последствия для окружающей среды, и пообещали выделить дополнительно $18 млрд на ликвидацию последствий. Однако, по неофициальной информации, в итоге была выделена лишь половина из обещанных средств.
Фото: SASC
По словам одного из активных критиков этого проекта, китайского геолога Фан Сяо, проблема в том, что власти объявили проект «национальным достоянием» и просто запретили его критиковать. По его словам, слухи появились из-за непрозрачности проекта и отсутствия открытого обсуждения последствий. «Если обсуждение каких-то проблем стигматизировано, то не остается больше ничего, как спрятать голову в песок и обманывать самих себя,— считает геолог.— Такая тактика не приведет к решению проблемы и только ухудшит ситуацию».
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