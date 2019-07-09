«Основатели стартапа остались буквально ни с чем»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о том, как производителям первых фитнес-браслетов удалось сначала покорить рынок, а потом бесславно уйти с него.

В современном мире технологических разработок наличие больших инвестиций — не всегда залог успеха и даже не гарант стабильного развития и закрепления на рынке.

В 2006 году предприниматели Александр Ассейли и Хусейн Рахман получили $500 тыс. частных инвестиций и разработали новый продукт беспроводной гарнитуры Jawbone. Успешный проект привлек не только покупателей, но и дополнительные инвестиции. В планах был выход на IPO. Но кризис 2008 года, конкуренты и низкий спрос привели компанию к провалу.

Компания искала новые точки роста. В 2010 году был выпущен первый хит — беспроводные колонки Jambox, а затем через год уже появились нашумевшие фитнес-браслеты Jawbone UP. Компания стала первой, кто выпустил фитнес-браслет, функции которого были весьма обширны: счетчик калорий, ведение статистических данных, виброзвук при оповещении. Несмотря на первую выпущенную с браком партию, последующие пользовались огромным спросом во всем мире.

Так продолжалось до 2014 года. Сначала выход Apple Watch, а потом и другие конкуренты полностью вытеснили некогда самый многообещающий стартап фитнес-браслетов. В 2016 году браслеты Jawbone сначала перестали входить в топ самых популярных welness-устройств, а затем и инвесторы отказывали один за другим. Решив, наконец, продать когда-то многообещающий стартап, его основатели не смогли договориться о цене и остались буквально ни с чем.

Финансовые результаты

По данным Crunchbase, за все время существования компания привлекла более $900 млн от различных венчурных фондов. В частности, в раундах участвовали такие именитые венчурные фонды, как Sequoia, Andreessen Horowitz, и другие. Не выдержав конкуренции с такими гигантами, как Apple, Nike, Fitbit, а также китайским рынком, год назад компания прекратила выпуск браслетов. Сейчас основатели пытается реанимировать идею устройств для анализа данных, но уже в новом стартапе Jawbone Health Hub.