Росприроднадзор проверят из-за бездействия по ликвидации свалки в «Роднике»

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области организовало доследственную проверку после сюжета в СМИ о начислении многомиллионных штрафов собственникам участков в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Родник». Там образовалась свалка площадью более 2 га. Оценивать будут бездействие должностных лиц департамента Росприродназдора по ПФО, которые не приняли должных мер для ее ликвидации.

«Из сюжета СМИ следует, что дачники неоднократно обращались в различные органы власти с требованием ликвидировать незаконную свалку. Вместо этого сотрудники Росприроднадзора привлекли к ответственности граждан»,– сообщает региональное следственное управление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, с собственников каждого участка в СНТ требуют от 15 млн руб. до 400 млн руб. в качестве причиненного окружающей среде ущерба от несанкционированной свалки неопасных отходов. Всего на территории «Родника» 38 участков, большинством из них владеют пять граждан. В департаменте Росприроднадзора подчеркнули, что осознанно направили претензионные письма собственникам с такими большими суммами и намерены дальше рассматривать вопрос в суде.

Анастасия Еремина