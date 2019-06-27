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Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ   |  купить фото

С собственников садового товарищества «Родник» требуют 2,8 млрд рублей за свалку

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу подсчитал ущерб от несанкционированной свалки, причиненный окружающей среде собственниками участков в нижегородском садовом товариществе «Родник». Всего с садоводов требуют более 2,8 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на протяжении нескольких лет территория «Родника» захламлялась строительным мусором. В настоящий момент свалка занимает 2,2 га. В основном там находятся отходы четвертого класса опасности (малоопасные): от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов.

Надзорное ведомство выявило 38 земельных участков садового товарищества, большая часть земли (1,2 га) находится в собственности пяти граждан. Сумма требований с собственников каждого участка составляет от 15 млн руб. до 400 млн руб. Претензионные письма с предложением в добровольном порядке возместить причиненный вред уже направлены садоводам. «Этот шаг был предпринят осознанно, предполагая бурную реакцию со стороны собственников земельных участков»,– говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника департамента Владислава Иванова, дальше вопрос будет рассматриваться в суде: «У суда есть полномочия рассмотреть вопрос всесторонне, привлечь все заинтересованные стороны, запросить необходимые документы, обобщить информацию, установить статус всех участников и вынести справедливое решение».

Напомним, в августе 2018 года департамент Росприроднадзора опечатал въезд на территорию «Родника», чтобы помешать складировать новый мусор на участке. Одновременно началась работа по оценке ущерба от свалки.

Анастасия Еремина


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