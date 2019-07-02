Модель преодоления муниципального фильтра

Кандидаты на пост главы Башкирии столкнулись со сложностями при сборе подписей муниципальных депутатов, без которых невозможна регистрация в Центризбиркоме. «Патриоты России» потребовали в Верховном суде республики приостановить действие одного из пунктов Кодекса о выборах, запрещающего муниципальным депутатам подписываться более чем за одного кандидата. В большинстве партий ведут сбор подписей самостоятельно, но в некоторых, как, например, в партии «Зеленые», этим занимаются сотрудницы модельного агентства, а в партии «Гражданская сила» — «команда нанятых юристов». В успехе иска «Патриотов России» эксперты сомневаются. Что касается прохождения муниципального фильтра, то, по мнению политологов, его преодолеют только согласованные с администрацией главы региона кандидаты.

Представители политических партий, выдвинувших своих кандидатов на пост главы Башкирии, рассказали „Ъ“, как намерены преодолевать муниципальный фильтр. Для регистрации кандидатам надо до 11 июля сдать в Центризбирком не менее 454 подписей муниципальных депутатов. Вчера в ЦИК сообщили, что первым подписные листы с 476 подписями сдал врио главы республики Радий Хабиров, участвующий в выборах от партии «Единая Россия».

Местным депутатам, согласно республиканскому Кодексу о выборах, запрещено подписываться более чем за одного кандидата. Хотя таких депутатов в регионе более 9 тыс., в партии «Патриоты России» пожаловались, что не могут найти их координаты. «Например, на сайтах сельских советов не указаны номера их телефонов, а главы советов отказываются их предоставлять, ссылаясь на закон “О персональных данных”»,— сообщил глава регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов. Партия выдвинула на выборы главы Башкирии экс-владельца банка «Восток», предпринимателя Рафиса Кадырова и собрала за него около 150 подписей.

Региональное отделение «Патриотов» обратилось в Верховный суд Башкирии с административным иском, в котором требует обязать Курултай исключить из Кодекса о выборах пункт 10 статьи 96.3, запрещающий муниципальным депутатам подписываться более чем за одного кандидата. До рассмотрения заявления партия просит приостановить действие этого пункта кодекса как нарушающего права избирателей. «Патриоты» подсчитали, что даже если каждый муниципальный депутат отдаст свой голос одному из кандидатов на пост главы республики, регистрацию смогут получить не более 18 претендентов. Между тем, отмечается в заявлении, в Башкирии зарегистрированы отделения 47 партий. Таким образом, более 60% из них «лишены даже теоретической возможности зарегистрировать кандидата», отмечает истец. Суд пока к производству иск не принял.

Кандидат от партии «Зеленые», владелица модельного агентства Сания Тимасова также сообщила, что сбор подписей идет тяжело. Кандидат собирает подписи сама в свободное от работы время, а также привлекла к этой деятельности сотрудничающих с ней моделей. Местные депутаты, сообщила госпожа Тимасова, «охотно встречаются, разговаривают», но «потом уходят обсудить и не возвращаются». «Подозреваю, что они соглашаются на встречу, чтобы просто посмотреть на меня вживую и взять номер телефона»,— возмущена она.

Зульфия Гайсина, выдвинутая партией «Яблоко», наняла сборщиков подписей. По ее оценке, сбор идет «нормально». Комментировать детали процесса она отказалась.

За кандидата от партии «Гражданская сила» Владимира Барабаша подписи собирает «команда юристов, нанятая в целом для проведения избирательной кампании». По его словам, собрано не менее 300 подписей, и «все идет несколько труднее, чем предполагалось»: многие кандидаты, вначале согласившиеся поставить подписи, позже отказались от этого без объяснения причин.

КПРФ, выдвинувшая на выборы главу рескома Юнира Кутлугужина, завершила сбор подписей и ведет их проверку. Более половины подписантов — депутаты-коммунисты, вторая половина — беспартийные, сообщил глава рескома. В роли сборщиков выступил сам кандидат и члены 22 выездных групп.

За кандидата от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, уфимского блогера Владимира Кобзева подписи собирает партия. Он сам, по его словам, эту работу не ведет. По оценке главы регионального отделения партии Комила Сиразетдинова, привлеченные волонтеры собрали не менее 150 подписей. Трудностей, по его словам, не возникает: «Главное — человека поймать, а остальное дело техники».

В «Справедливой России», от которой баллотируется глава реготделения Юрий Игнатьев, затруднились сообщить, сколько подписей собрали.

Кандидат от Партии социальной защиты Алексей Молокин заявил, что подписи не собирал, так как у партии нет для этого достаточного количества людей и средств. Свое выдвижение кандидат объяснил исключительно тем, что хотел привлечь внимание к отсутствию в стране честных выборов.

Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Иван Сухарев комментировать ход сбора подписей отказался.

Напомним, что своих кандидатов на выборы главы Башкирии, которые пройдут 8 сентября, выдвинули 11 политических партий.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров прогнозирует, что у иска «Патриотов России» перспектив нет. Истец допустил при подготовке заявления массу ошибок, в частности не обосновал, как действующая редакция Кодекса о выборах ограничивает права кандидата от этой партии, отмечает эксперт. «В партии делают предположение, что не все кандидаты смогут получить нужное количество голосов, но Верховный суд не может исходить из предположений и выступать в защиту гипотетически нарушенных прав. Кроме того, суд не может обязать Курултай принять какой-то законопроект, как того требует партия. На необходимость устранения пробела в праве может указать только Конституционный суд РБ»,— отметил собеседник. Качество подготовки заявления «наталкивает на мысль о том, что истец не только не планировал побеждать, но даже не настроен и на серьезный бой», заключил эксперт.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, шансы пройти муниципальный фильтр имеют «только те кандидаты, добро на выдвижение которых даст администрация главы региона». «Неожиданностей тут быть не может»,— заключил он.

Дарья Кучеренко