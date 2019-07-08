ЛДПР урегулировала вопрос с переходом Олега Капитанова на работу в Смольный

Либерально-демократическая партия России выступила с заявлением о том, что урегулировала вопрос с вхождением своего представителя Олега Капитанова в правительство Петербурга и его неучастием в выборах губернатора. Как сообщается на сайте ЛДПР, партия продолжит работу в Петербурге «в положительном формате».

В сообщении отмечается, что в ходе избирательной кампании по выбору губернатора Петербурга «возникло недоразумение», поскольку в решении вопросов регистрации и дальнейшего контакта с городскими властями «было задействовано много людей, не все оказались правильно проинформированы».

Также в ЛДПР заявили, что согласовали вхождение господина Капитанова в правительство города. «На данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты. Вопрос закрыт»,— подчеркнули в высшем совете ЛДПР.

Напомним, сначала Олег Капитанов отказался баллотироваться в губернаторы Петербурга, приняв предложение возглавить комитет по межнациональным отношениям Смольного. После этого ЛДПР выступила с требованием зарегистрировать его кандидатом, пообещав в случае отказа ГИК сделать это развернутой масштабной кампанией против действующего врио губернатора Александра Беглова.