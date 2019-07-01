ЛДПР обратилась с открытым письмом к врио губернатора Петербурга

В Telegram-канале Либерально-демократической партии России опубликовано открытое письмо вице-спикера Госдумы РФ, сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова. В нем парламентарий желает господину Беглову «проиграть выборы» и высказывает сомнения в его перспективах в случае проведения «честных выборов».

Поводом для жесткого обращения представителя высшего совета ЛДПР к кандидату в губернаторы Петербурга стала ситуация с бывшим депутатом Заксобрания Олегом Капитановым, который ранее намеревался участвовать в предвыборной гонке, а затем отказался, приняв приглашение возглавить комитет по межнациональным отношениям Смольного и приостановив членство в ЛДПР.

Ранее “Ъ-СПб” писал об официальном заявлении ЛДПР, что в случае если Олег Капитанов не будет зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Петербурга, партия развернет масштабную кампанию против врио главы города.