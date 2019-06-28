Олег Капитанов официально получил должность в Смольном

В пятницу, 28 июня, бывший депутат Заксобрания Петербурга от фракции ЛДПР Олег Капитанов официально назначен на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора города Александр Беглов, сообщается на сайте Смольного.

Напомним, ранее высший совет ЛДПР заявил, что их представитель согласился на должность под давлением городских властей, однако в ближайшее время напишет заявление об увольнении и продолжит участие в губернаторских выборах.

Анастасия Шумова