Лондонская полиция начнет использовать беспилотники

Полиция Лондона будет использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для контроля дорожного движения, их использование должно начаться уже в июле 2019 года, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление лондонской полиции. В первую очередь целью беспилотников будет отслеживание опасного вождения, например гонок на дорогах, а не нарушений скоростного режима в целом. Когда БПЛА обнаружит случай опасного вождения, он передаст сигнал об этом сотрудникам полиции на дороге, чтобы те могли остановить нарушителя.

Для начала полиция начнет использование одного беспилотника. «Это лишь одна из тактик для контроля за дорожным движением, которые мы используем… Внимание будет сконцентрировано на опасных водителях, которые гоняют на дорогах, и на тех, кто подвергает риску собственную жизнь и жизнь других людей»,— заявил начальник отдела полиции Лондона по безопасности дорожного движения Энди Кокс.

Это первый случай применения беспилотников британской полицией. Полиция других стран уже использует БПЛА: так, во Франции их применяют для контроля за дорожным движением с 2017 года.

Яна Рождественская