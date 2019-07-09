«Движение вверх» ушло на Восток

Спортивная драма «Движение вверх», впервые вышедшая в России еще в 2017 году, по итогам проката в Китае стала самым кассовым отечественным фильмом по общемировым сборам, обогнав «Сталинград» Федора Бондарчука. На Китай, где картина к 8 июля собрала около $13 млн, пришлось 95% ее зарубежных сборов. Предсказать успех российских проектов в Китае практически невозможно, хотя в целом местному зрителю близки военные и спортивные драмы, говорят эксперты.

По данным на 8 июля, сборы «Движения вверх» за рубежом составили $13,6 млн, 95% сборов пришлось на Китай, еще 5% — на страны Балтии и Германии, сообщили “Ъ” в пресс-службе прокатчика фильма «Централ Партнершип» (ЦПШ). Общемировые сборы картины с учетом проката в России, по данным ЦПШ, превысили $68,5 млн, что делает картину самым кассовым российским проектом в истории мирового проката.

До этого самой кассовой была военная драма Федора Бондарчука «Сталинград», вышедшая в 2013 году. Как уточнили в производителе картины Art Pictures Studio, ее общемировые сборы составили $67,1 млн, а зарубежные (без учета Украины) — $13,1 млн. На Китай пришлось почти 80% международного бокс-офиса фильма.

При этом сразу несколько российских картин демонстрировали более высокие зарубежные сборы. По оценке главного редактора Kinodata.pro Сергея Лаврова, «Движение вверх» лишь на седьмом месте по этому показателю, лидирует же мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» 2016 года со сборами $20,28 млн.

Владимир Мединский, министр культуры РФ, 15 марта 2019 года («РИА Новости») Они боятся нашего кино, они ощущают эту силу. Надо его двигать за рубеж

У «Движения вверх» есть шансы стать самым кассовым российским игровым фильмом в зарубежном прокате по итогам этого десятилетия, полагает заместитель главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Обычно фильмы, которые не являются голливудскими блокбастерами или национальными картинами, в китайском прокате не задерживаются больше, чем на неделю. "Движение вверх" стало исключением, вероятно, потому что не противоречит официальной идеологии»,— отмечает он.

Предсказать, какой фильм «выстрелит» в Китае, невозможно, считает Александр Нечаев. Например, неожиданно популярным был фильм 2015 года «Он — дракон» студии «Базелевс», который в России показал средний результат, а вот «Притяжение» 2017 года, которое имело успех у российских зрителей, в Китае не собрало и $400 тыс. При этом в Китае, как правило, успешны «яркие духоподъемные военные и спортивные драмы». В целом китайский рынок интересен не только российским, но и абсолютно всем продюсерам — это более 1 млрд зрителей, которые на фоне интернет-цензуры готовы часто ходить в кинотеатры, заключает господин Нечаев.

Федор Бондарчук рассказал “Ъ”, что во всех будущих проектах рассчитывает на китайский рынок. «Огромное заблуждение, что дистрибуция российских фильмов в Китае происходит благодаря дружбе народов и основана на культурном обмене между нашими странами: китайские зрители имеют возможность смотреть разные зарубежные картины, в том числе и американские, у них есть выбор. В целом китайскую аудиторию мало что отличает, например, от аудитории в Латинской Америке — везде важны в первую очередь история и визуальная привлекательность»,— поясняет господин Бондарчук. По его мнению, это и обусловило успех на этом рынке «Сталинграда» и «Движения вверх», а, например, «Притяжение» с учетом предпочтений китайской аудитории перевели в формат 3D и сократили на 15 минут. При этом в случае российских фильмов в Китае речь не идет о широком прокате, это до сих пор ограниченное количество экранов, но Art Pictures Studio работает с местными дистрибуторами, и с каждым новым релизом это количество «существенно увеличивается», отметил продюсер.

Валерия Лебедева