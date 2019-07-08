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Анджелина Джоли возвращается в роли сексуальной повелительницы зла

В сети появился официальный дублированный трейлер к диснеевскому блокбастеру «Малефисента: Владычица тьмы». Это продолжение сказочной истории, выпущенной студией в 2014 году. В главной роли соблазнительной ведьмы тогда выступила Анджелина Джоли, а роль принцессы Авроры исполнила Эль Фаннинг. По сюжету новой картины Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми – забавными, а порой и опасными существами. В кадре также появятся Мишель Пфайффер, Чиветел Эджифор, Сэм Райли, Харрис Дикинсон, Джуно Темпл и другие.

Режиссером картины стал Хоаким Роннинг. Сюжет «Малефисенты» представляет собой вольную адаптацию диснеевской всказки «Спящая красавица». Картина собрала $ 758 млн при бюджете в $ 180 млн.

Фильм появится в кинотеатрах с 17 октября 2019 года.

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