Анджелина Джоли возвращается в роли сексуальной повелительницы зла

В сети появился официальный дублированный трейлер к диснеевскому блокбастеру «Малефисента: Владычица тьмы». Это продолжение сказочной истории, выпущенной студией в 2014 году. В главной роли соблазнительной ведьмы тогда выступила Анджелина Джоли, а роль принцессы Авроры исполнила Эль Фаннинг. По сюжету новой картины Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми – забавными, а порой и опасными существами. В кадре также появятся Мишель Пфайффер, Чиветел Эджифор, Сэм Райли, Харрис Дикинсон, Джуно Темпл и другие.

Режиссером картины стал Хоаким Роннинг. Сюжет «Малефисенты» представляет собой вольную адаптацию диснеевской всказки «Спящая красавица». Картина собрала $ 758 млн при бюджете в $ 180 млн.

Фильм появится в кинотеатрах с 17 октября 2019 года.