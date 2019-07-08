Крупный петербургский подрядчик признан банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ЗАО «Проектное агентство». Компания работала на объектах петербургского «Водоканала» и стадионе на Крестовском.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, 8 июля в отношении ЗАО «Проектное агентство» было открыто конкурсное производство. Инициатором иска в 2018 году стало АО «Аэропорт Пулково», в настоящее время истцами по делу являются также ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «Ларссен сервис», ООО «Стис», ООО "Стройтайм» и ООО «Производственно-строительная фирма "КОРТ"». Только «Водоканал» требует с ответчика 358,8 млн рублей.

Как сообщает «Фонтанка.ру», причиной финансовых затруднений компании стала выдача ссуд субподрядчикам строительства стадиона, которые не могли дождаться средств от Смольного. ЗАО «Проектное агентство» было учреждено в 2003 году.