Мэр Екатеринбурга назвал две возможные площадки для строительства храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал две площадки, которые войдут в опросный лист по выбору места для строительства храма святой Екатерины. Об этом он сообщил во время обсуждения стратегии развития города на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2019», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

«Выбирать будем из двух площадок: улица Фурманова и улица Горького (территория бывшего приборостроительного завода), потому что на третьей (на месте снесенной телебашни) уже идет строительство (ледовой арены) к универсиаде»,— рассказал господин Высокинский (цитата по ТАСС).

С 13 по 16 мая в Екатеринбурге прошли протесты против строительства храма в сквере у театра драмы. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из которых арестовали. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом».

Артем Гирш, Екатеринбург