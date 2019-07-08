Турецкая лира подешевела после увольнения главы ЦБ

Утром 8 июля курс турецкой валюты снизился по отношению к доллару на 2,1%, до 5,82. Так рынок отреагировал на минувшее увольнение президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом главы ЦБ Мурата Четинкаи. В минувшую субботу господин Четинкая был снят со своего поста президентским указом без каких-либо объяснений.

Эксперты считают, что господин Эрдоган был недоволен тем, что глава ЦБ недостаточно активно снижает учетную ставку для стимулирования экономики страны. Вместо господина Четинкая, чьи полномочия заканчивались в следующем году, ЦБ Турции будет руководить его заместитель Мурат Уйзал. Аналитики считают его одним из главных сторонников максимально мягкой монетарной политики. В связи с перестановками в ЦБ ожидается, что банк может снизить ставку уже на ближайшем собрании 25 июля.

Евгений Хвостик