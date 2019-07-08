Еще один дом на улице Октябрьской революции в Уфе получил охранный статус

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан приняло решение о включении в реестр памятников истории и культуры регионального значения еще одного дома на улице Октябрьской революции в Уфе. Двухэтажный дом №29/1 начала XX века постройки — одно из зданий усадебного комплекса «Комитет попечительства о бедных» — должно быть включено в реестр как здание лечебницы Уфимского попечительства о бедных. Ранее дом находился в списке выявленных объектов культурного наследия.

Название еще одного памятника в реестре должно измениться — дом №32 на улице Октябрьской революции фигурировал в нем как «Особняк Васильева». Теперь он должен быть изменен на «Особняк Сырцовых», следует из документов управления.

Ирина Самойлова