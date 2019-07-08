Петербургские автосервисы ГК «Евросиб» выставлены на продажу

Группа компаний «Евросиб» Дмитрия Никитина выставила на продажу все автосервисы. Как сообщает «Новый проспект», факт продажи сервисных станций подтвердил собственник «Евросиба» Дмитрий Никитин.

По его словам, вырученные от продажи средства группа планирует инвестировать в создание новой бизнес-модели автодилерского направления.

Всего на продажу выставлены шесть станций СТО при автосалонах, расположенных в нескольких районах Петербурга. Активы оцениваются в 2,5 млрд рублей.

Добавим, что по итогам прошлого года выручка «Евросиб» превысила 30 млрд руб., чистая прибыль составила около 2 млрд руб. Доля автобизнеса в холдинге составляет 40%.