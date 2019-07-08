Чердынский музей получит дополнительное финансирование

Губернатору Пермского края представили план развития крупнейшего муниципального музея Пермского края — Чердынского краеведческого музея. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, проект реконструкции может быть включен в нацпроект «Культура» на 2022–2023 годы, а сам музей получит дополнительное финансирование на расширение экспозиции.

Основной фонд Чердынского музея насчитывает более 125 тыс. экспонатов. Среди них уникальными признаны медно-бронзовые произведения пермского звериного стиля, собрания иконописи, нумизматики, этнографии. Гордость музейного собрания — коллекция предметов пермского звериного стиля VII–XIII веков, реликвии национального значения — воинские доспехи X–XV веков и оковы боярина Михаила Романова начала XVII века. Каждый год музей посещает более 20 тыс. человек. В 2018 году проведено 994 экскурсии, прошло 52 массовых мероприятия, оформлена 31 выставка (стационарные и передвижные). При этом, по словам директора музея Александра Мистрюкова, выставлена лишь небольшая часть экспонатов.

Для того чтобы увеличить площади музея, в пользование учреждения культуры было передано еще одно здание, находящееся в едином комплексе и соединяющееся арочными кирпичными воротами с основным. Таким образом, сейчас у музея четыре здания в Чердыни и филиал в Ныробе, по ним разработан план реставрации. Губернатор поручил местным властям и региональному минкульту рассмотреть варианты размещения гостиниц в зданиях Чердыни, являющихся объектами культурного наследия, но не используемых в настоящий момент.

Главе региона доложили о том, как сейчас организована работа музея. По словам министра культуры Вячеслава Торчинского, между музеем и центром обеспечения деятельности муниципальных учреждений заключен договор. Для организации работы музея на базе центра создано две ставки кассиров и с сотрудниками заключены трудовые договоры.

Ранее ''Ъ-Прикамье" сообщал, что Чердынский краеведческий музей имени А. С. Пушкина прекратил работу с 1 июля. Директор учреждения Александр Мистрюков пояснил РБК-Пермь, что закрытие произошло из-за отсутствия онлайн-касс. Согласно 54-ФЗ это оборудование должно быть у всех учреждений, получающих прибыль, с 1 июля 2019 года. Деньги на установку онлайн-класс должна была выделить администрация Чердынского района, но этого не было сделано, отметил директор. В администрации Чердынского района сообщили, что в скором времени будут подписаны договоры на поставку онлайн-касс, деньги уже выделены.