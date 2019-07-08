Правительство поддержало проект первой частной магистрали «Меридиан»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали «Меридиан» ЗАО «Русская холдинговая компания». Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у премьера от 24 июня, маршрут из Европы в Китай через Казахстан включен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

По информации издания, господин Медведев поручил Минтрансу и Минэкономики консультировать инициатора проекта в вопросах привлечения инвесторов, в том числе китайских.

Газета уточняет, что строительство частной дороги протяженностью почти 2 тыс. км оценивается в 600 млрд руб. Инициаторы проекта выкупили уже более 80% земель в коридоре будущей дороги. При этом, по словам собеседников «Ведомостей», частные строители ставят условие: государство должно обеспечить им минимальный гарантированный доход в размере 35 млрд руб. в год. Источники также отмечают, что в правительстве обсуждают финансовые госгарантии, весной шла речь о 200 млрд руб.

О строительстве «Меридиана» — в материале “Ъ” «Непостроенная дорога уже вызвала вопросы».