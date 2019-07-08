УФАС не понравилась откровенная реклама спа-салона

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ИП Бегиашвили, которого заподозрили в нарушении закона о рекламе при размещении объявления об услугах спа-салона. Как сообщает пресс-служба УФАС, откровенную рекламу спа-салона «Premier spa» обнаружила пермячка в лифте многоквартирного дома. «Ковбойские недели в Premier spa, всем бравым ковбоям 2000 рублей на шалости, кодовое слово «вестерн» Пермь, Окулова, 18, 8(342) 2582999, premier-spa.ru 18+». Помимо текста объявление содержало QR-код, позволяющий получить скидку на сайте спа-салона.

«Согласно Закону о рекламе, недопустимо использовать непристойные образы, сравнения и выражения, которые нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности, - пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова. – Размещенный в объявлении QR-код ведет на сайт, где как раз использованы подобные образы».

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе. Если по результатам рассмотрения данная реклама будет признана ненадлежащей, предпринимателю грозит штраф.