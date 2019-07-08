Центр подготовки космонавтов пригрозил военным строителям Верховным судом

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) намерен оспорить решение по иску к Главному военно-строительному управлению №12 в вышестоящих инстанциях вплоть до Верховного суда, заявили в ЦПК. По словам представителя центра, генподрядчик с 2014 года ремонтирует гидролабораторию для тренировок космонавтов, однако до сих пор не сдал его в эксплуатацию.

Ранее Арбитражный суд Московской области и Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы взыскали с военных строителей неосновательное обогащение — 31,6 млн руб. Однако в ЦПК намерены взыскать с генподрядчика 632,4 млн руб., поскольку из-за затянувшейся стройки будут отсрочены тренировки космонавтов по выходу в открытый космос и возрастут риски во время нахождения членов экипажа на орбите.

«Сейчас Центром подготовки космонавтов готовятся документы для предъявления в суд требований об убытках и ущербе, вызванных действиями генподрядчика, так как ЦПК категорически не согласен с постановкой судебных актов предыдущих заседаний и намерен продолжать обжаловать их в вышестоящих судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ»,— сообщили «РИА Новости» в ЦПК.

Гидролаборатория предназначена для тренировок космонавтов под водой — в условиях, имитирующих невесомость. В бассейне находятся копии модулей российского сегмента Международной космической станции, на которых космонавты тренируются выходить в открытый космос и проводить работы на внешней поверхности отсеков.