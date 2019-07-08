Теплицы созрели для яблок

Высокая конкуренция на рынке тепличных овощей вынуждает игроков искать новые направления бизнеса. Вслед за «Эко-культурой» садоводством решила заняться компания «Технология тепличного роста» (ТТР). Инвестиции в проект могут превысить 200 млн руб., но время для выхода на этот рынок можно упустить.

О планах ТТР заняться садоводством стало известно из публикации компании на портале Headhunter. ТТР ищет главного агронома, который разработает проект закладки высокоинтенсивного яблоневого сада. Среди требований — опыт работы с садами площадью от 50 га. Хозяйство планируется разместить в Краснодарском крае. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Глава Ассоциации садоводов России Игорь Муханин оценивает примерную стоимость закладки высокоинтенсивных садов в 3,5–4 млн руб. за 1 га, а урожайность — от 50 тонн яблок с 1 га в сезон. Таким образом, для закладки 50 га ТТР может потребоваться до 200 млн руб. А собирать с такого сада можно более 2,5 тыс. тонн плодов.

ТТР Сергея Рукина — один из крупнейших производителей томатов и огурцов. Управляет теплицами в Ростовской области, Подмосковье и Тюмени общей мощностью около 65 тыс. тонн продукции в год. Также ведет строительство трех комплексов в Брянской, Тамбовской и Нижегородской областях. Финансовые показатели ТТР не раскрываются.

Рынок тепличных овощей в Центральном федеральном округе, где в основном представлена ТТР, отличает растущая насыщенность и конкуренция, что отрицательно сказывается на доходности бизнеса, указывает гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. При этом, напоминает она, в 2018 году субсидирование затрат на строительство тепличных комплексов сократилось вдвое — с 20% до 10%. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2018 году в России было запущено около 300 га теплиц общей площадью 2,5 тыс. га. Производство тепличных овощей за этот период выросло на 9,7%, до 1,1 млн тонн, а самообеспеченность огурцами приблизилась к 85%, подсчитали в ИКАР.

Садоводческий проект есть и у конкурента ТТР — АПХ «Эко-культура» (управляет 145 га теплиц мощностью свыше 100 тыс. тонн овощей в год). Вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу холдинга Сергей Фоменков сообщил “Ъ”, что высадка первой очереди суперинтенсивных садов на 300 га в Ставропольском крае начнется этой осенью. Общая площадь проекта должна достичь 800 га, а инвестиции превысят 5 млрд руб., говорит господин Фоменков.

Рынок яблок перспективен с точки зрения замещения импорта. Как сказано в отчете Минсельхоза США (USDA), Россия остается крупнейшим импортером яблок в мире. В сезоне 2018/19 поставки этих плодов могут снизиться на 6%, до 815 тыс. тонн, а собственное производство вырасти на 11,1%, до 1,5 млн тонн, подсчитали там. Руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь» Олег Рьянов при этом указывает, что сады высокой интенсивности начинают плодоносить только на пятый-шестой год после закладки. А с 2014 года уже появилось несколько крупных проектов, которые с выходом на промышленные объемы могут занять значительную часть российского рынка, предупреждает он.

В 2014 году, в частности, садоводством занялась Volga Group Геннадия Тимченко (его состояние Forbes оценивает в $20,1 млрд), став владельцем 40% краснодарского «Алма Холдинга», позже доведя долю до 46%. По собственным данным, в год на предприятии собирается более 15 тыс. тонн яблок. А в январе 2018 года структура Volga Group «Волга груп агро» также получила 35% во входящем в «АФГ Националь» ООО «Южные земли». В перспективе эта компания планирует расширить площадь садов до 2–2,5 тыс. га и довести объем производства до 100–200 тыс. тонн яблок в год.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев