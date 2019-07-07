Федеральный инспектор погиб в подвале

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев погиб при невыясненных пока обстоятельствах, его тело было обнаружено днем 6 июля. Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по региону возбудило уголовное дело об убийстве, но, по данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, приоритетной версией является суицид. Местные СМИ сообщают, что чиновник тяжело болел, а последний раз господин Яковлев участвовал в публичном мероприятии 2 июля — это было заседание правительства Рязанской области.

Тело главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева было обнаружено днем в субботу, 6 июля, в подвале дома, где у него была квартира, на улице Щедрина в историческом центре Рязани. Об этом сообщило местное издание «Своя колокольня». Как уточнил “Ъ” источник в правоохранительных органах, рядом с телом чиновника было обнаружено охотничье ружье.

По факту гибели господина Яковлева следственное управление (СУ) СКР по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), но приоритетной версией следствие считает суицид. Впрочем, в пресс-службе СУ СКР не подтверждают ни факт гибели Сергея Яковлева, ни наличие уголовного дела.

По данным «Комсомольской правды в Рязани», последнее время чиновник тяжело болел. Опрошенные “Ъ” рязанские политики не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Одним из последних появлений Сергея Яковлева на публике стало его участие в заседании правительства Рязанской области, которое прошло 2 июля под председательством губернатора Николая Любимова.

54-летний Сергей Яковлев занимал пост главного федерального инспектора по Рязанской области с 2017 года. До этого с 2012 по 2017 год он работал федеральным инспектором. Занимал руководящие должности в администрации Рязани, правительстве Рязанской области, городской думе и федеральных органах власти. Имел три высших образования: Рязанское высшее военное командное училище связи, Рязанский государственный педагогический институт и Рязанский государственный университет. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Александр Тихонов, Ярославль