Бориса Вишневского не зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Горизбирком Петербурга не зарегистрировал кандидатом в губернаторы депутата Заксобрания от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.

Причиной отказа стало то, что господин Вишневский не предоставил необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Решение ГИК было принято на заседании сегодня, 7 июля.

Напомним, что ранее сам Борис Вишневский заявлял, что не смог собрать необходимый минимум в 155 подписей в свою поддержку и обратил внимание на «абсурдность муниципального фильтра».

Отказы в регистрации от горизбиркома также получили 19 человек, среди них Александр Чухлебов от «Партии социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу»,Владимир Григорьев («Гражданская сила»), Владимир Козыро (Партия прогресса), Николай Заборовский («Партия социальной справедливости»), Михаил Машковцев (« Коммунисты России»), бывший омбудсмен Санкт-Петербурга Игорь Михайлов, писатель Алексей Шагал, активист Константин Головко, сообщает «Закс.ру».

Накануне стало известно, что петербургский избирком зарегистрировал в качестве кандидатов в губернаторы Надежду Тихонову («Справедливая Россия»), Владимира Бортко (КПРФ) и Михаила Амосова («Гражданская Платформа»).